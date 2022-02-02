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Эндокринолог предупредила об опасности отдыха на море зимой

Эндокринолог Суслова: ездить на море зимой опасно для щитовидной железы

Фото: Pixabay.com

Поездки к морю противопоказаны пациентам с гиперфункцией щитовидной железы, заявила врач-эндокринолог Татьяна Суслова, пишет «Вечерняя Москва».

Специалист объяснила, что у этих пациентов море может вызвать обострение тиреотоксикоза. Она напомнила, что проблемы с щитовидной железой существуют у большого количества населения. Когда человек улетает из зимнего климата в жаркий морской на отдых, щитовидная железа помогает приспосабливаться к смене климата. «Она выполняет функцию защитника и калибровщика внутреннего климата организма. Но сделать это резко она не может. Для перехода с "зимнего" режима на "летний" и наоборот органу нужно несколько месяцев», — предупредила об опасности врач.

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За несколько месяцев щитовидная железа успевает развить или сузить систему кровеносных сосудов. Она также увеличивает или уменьшает поток гормонов к каждой клетке тела. Таким образом, когда россияне из мороза минус 30 градусов вылетают в жару плюс 30 градусов, щитовидная железа оказывается в стрессовой ситуации. То, что она должна делать за несколько месяцев, ей приходится выполнять за несколько часов. При возвращении в холод стресс повторяется вновь, добавила медик.

Она призвала россиян советоваться с врачом перед отпуском и убедиться, что отдых на море не принесет вреда организму.

Ранее стало известно, что любители купаний в море чаще жалуются на появление респираторных и инфекционных заболеваний.

Алия Шарафутдинова
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