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Стало известно о массовом желании россиян получить вакцину за границей

Турагенты назвали Хорватию и Турцию самыми популярными направлениями вакцинного туризма

Фото: Marcus Brandt / globallookpress.com

Отечественные турагенты рассказали о массовом желании россиян получить вакцину от COVID-19 за границей. Об этом стало известно из опроса сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Ostrovok.ru, передает ТАСС.

«Более половины российских турагентов — 60 процентов — получают запросы на путешествия с целью вакцинации зарубежными препаратами от COVID-19», — говорится в результатах аналитики. При этом отмечается, что не все специалисты умеют работать с подобными турами.

Самыми популярными направлениями вакцинного туризма, согласно опросу, названы Хорватия (65 процентов респондентов), Турция (40 процентов) и Сербия (35 процентов). В топ-5 направлений также вошли Армения (28 процентов) и Болгария (18 процентов).

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При этом отмечается, что только 35 процентов опрошенных экспертов организуют вакцинные туры, другие отказываются от продажи таких путевок. Среди основных причин, которые останавливают агентов от работы с вакцинными турами, они назвали сложности в организации, отсутствие полной информации о деталях подобных поездок и часто меняющиеся правила.

Ранее в январе эпидемиолог, профессор Высшей школы экономики Василий Власов перечислил плюсы и минусы вакцинного туризма. По его словам, если человек уже привит «Спутником» и ревакцинировался «Спутником Лайт», поехать за границу и вакцинироваться Pfizer — «вполне разумная мысль». 

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Валентина Процкова
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