Популярная европейская страна приостановила выдачу виз россиянам

Посольство Словении в России закрылось на карантин на неопределенный срок, в связи с чем выдача виз российским туристам временно приостановлена. Об этом «Ленте.ру» сообщил оператор визовых центров VFS Global.

Подать документы на получение визы для въезда в страну путешественники могут в обычном режиме через визовый центр, однако срок их передачи в посольство пока неизвестен.

Время восстановления работы дипведомства неизвестно.

Ранее в январе власти Словении ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в республике. Так, для въезжающих без карантина сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа. Срок действия антиген-теста также уменьшается до 24 часов.

