Канцлер Германии анонсировал встречу с Путиным

В ближайшее время канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встречу анонсировал немецкий политик, передает РИА Новости.

Как отметил канцлер ФРГ, встреча уже запланирована. Шольц также выразил мнение, что в «нормандский формат» удалось вдохнуть жизнь, проводятся многочисленные встречи.

В конце декабря 2021 года Путин провел телефонный разговор с Шольцем. В ходе беседы он проинформировал канцлера ФРГ о предложениях российской стороны по гарантиям безопасности, исключающим дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение ударных систем вооружений в странах, граничащих с Россией.