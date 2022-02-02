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Канцлер Германии анонсировал встречу с Путиным

Канцлер Германии Шольц сообщил о запланированной встрече с Путиным
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hanschke / Pool / Reuters

В ближайшее время канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встречу анонсировал немецкий политик, передает РИА Новости.

Как отметил канцлер ФРГ, встреча уже запланирована. Шольц также выразил мнение, что в «нормандский формат» удалось вдохнуть жизнь, проводятся многочисленные встречи.

В конце декабря 2021 года Путин провел телефонный разговор с Шольцем. В ходе беседы он проинформировал канцлера ФРГ о предложениях российской стороны по гарантиям безопасности, исключающим дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение ударных систем вооружений в странах, граничащих с Россией.

Ксения Назарова
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