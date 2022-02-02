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Названы выгодные для покупки жилья в 2022 году районы Москвы

Est-a-Tet: в 2022 году выгодно приобрести жилье можно в районе Нагатинской набережной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2022 году желающим выгодно купить новое жилье в Москве стоит обратить внимание на районы рядом с новыми станциями Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалистов агентства недвижимости Est-a-Tet.

Перспективной локацией назвали район Нагатинской набережной, где строится станция «Нагатинский Затон». Средняя стоимость жилья оценивается в 341,2 тысячи рублей за квадратный метр. Покупателям посоветовали рассмотреть варианты и в районах Марьина Роща и Бутырский, где средняя стоимость «квадрата» достигла 374 и 288 тысяч рублей соответственно. Эксперты также выделили агломерацию вокруг Южнопортовой улицы в районе Печатники.

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В сервисе «ЦИАН.Аналитика» эксперты предложили рассмотреть жилье в районе станций «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро. Перспектива выгодно приобрести квартиры есть в районе будущих станций «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии — за квадратный метр придется отдать 238 тысяч рублей.

Ранее аналитики сервиса ЦИАН выяснили, что в 2021 году 42 процента пользователей при поиске жилья просматривали предложения только в десяти самых популярных районах Москвы. Лидером рейтинга по наибольшему интересу покупателей к вторичным квартирам стало поселение Сосенское в Новой Москве.

Нина Ташевская
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