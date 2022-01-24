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Названы три района Москвы с самым высоким спросом на жилье

ЦИАН: наибольшим спросом пользуется вторичная недвижимость в поселении Сосенское

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В 2021 году 42 процента пользователей при поиске жилья просматривали предложения только в десяти самых популярных районах Москвы. Локации с самым высоким спросом на недвижимость назвали аналитики сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Лидером рейтинга по наибольшему интересу покупателей к вторичным квартирам стало поселение Сосенское в Новой Москве. На этот район пришлось 10 процентов всех просмотров. На втором месте оказался район Хорошево-Мневники, недвижимостью в котором заинтересовались семь процентов покупателей. Тройку замыкает поселение Внуковское (ТиНАО). Вторичные квартиры в этом районе пользовались спросом у пяти процентов потребителей. По четыре процента от общего числа просмотров пришлось на Раменки и Филевский парк.

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Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объяснил, что спрос на недвижимость в районах зависит не только от цены и качества локации, но и от общего числа домов. Чем больше предложения в районе, тем выше к нему интерес со стороны покупателей. «В свою очередь, большое число объявлений вынуждает продавцов активнее включать инструменты продвижения — дополнительные платежи за более высокое место в выдаче», — рассказал Попов.

Ранее в январе эксперты назвали районы столицы, в которых располагается наибольшее количество ультрадорогих квартир. По числу лотов, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей, лидирует Центральный административный округ (ЦАО). Именно в нем располагается 74,4 процента всего предложения на рынке.

Нина Ташевская
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