Названы главные признаки возникшей из-за обезболивающих язвы желудка

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) предупредили, что прием обезболивающих препаратов может привести к повреждению слизистой оболочки желудка и, как следствие, возникновению язвы. Они назвали ряд признаков, указывающих на ее появление. Об этом сообщает «Медик Форум».

Медики уточнили, что главным симптомом язвы является ощущение жжения после приема пищи. Оно может длиться несколько часов и беспокоить человека с разной силой, вплоть до нестерпимой боли. Другими ее проявлениями могут служить жгучая боль в животе, расстройство желудка, изжога, потеря аппетита, а также общее вялое болезненное состояние организма. Лекарства от расстройства желудка могут помочь временно облегчить боль, но не смогут ее вылечить.

Людей с этим заболеванием иногда начинает тошнить, кроме того они могут начать терять вес при том, что не пытаются сбросить его намерено. Более того, человеку с язвой может становиться хуже во время того, как он испытывает стресс, выпивает или курит.

Ранее диетологи из США заявили, что неумеренное употребление алкоголя, сладких напитков и кофе может негативно повлиять на работу мозга. Доктор Уильям Ли уточнил, что мозг способен восстанавливаться после больших доз спиртного, если они поступают в организм редко.