Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Выступавший против ковид-сертификатов российский мэр заразился коронавирусом

Выступавший против ковид-сертификатов мэр Половинки в ХМАО Старжинский заболел COVID-19

Фото: страница Александра Старжинского во ВКонтакте

Мэр поселка Половинка (Кондинский район ХМАО) Александр Старжинский заразился коронавирусом. Он высказывался против ковид-сертификатов и принудительной вакцинации, пишет Znak.ru.

По данным издания, в ноябре 2021 года мэр сделал повторную прививку. По его словам, болезнь протекает в легкой форме и уже через две недели Старжинский собирается выйти из карантина.

«Насморк, температуры нет — обычная простуда. В поселке большая вспышка коронавируса. В администрации несколько человек заболели», — подчеркнул мэр. Он добавил, что в поселке ежедневно выявляют по 15-20 человек с коронавирусом.

Ранее стало известно, что бывшего губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева доставили в больницу с COVID-19. Яковлеву 77 лет. С 2009 года он является президентом Российского союза строителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Испанская газета опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
В ЛНР раскрыли планы Киева по наступлению в Донбассе
Глава Роспотребнадзора назвала долю заражений омикроном в Москве
Обнародована позиция по США по неделимости безопасности
Премьер Эстонии обвинила Россию в использовании советской тактики
В НАТО обвинили Россию в разрушении доверия по вопросам безопасности
У Ивана Краско диагностировали неизлечимую болезнь
Названа доля отечественного сыра в России
Выступавший против ковид-сертификатов российский мэр заразился коронавирусом
Выгнавший голым в 20-градусный мороз ребенка россиянин получил два года колонии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.