Выступавший против ковид-сертификатов российский мэр заразился коронавирусом

Мэр поселка Половинка (Кондинский район ХМАО) Александр Старжинский заразился коронавирусом. Он высказывался против ковид-сертификатов и принудительной вакцинации, пишет Znak.ru.

По данным издания, в ноябре 2021 года мэр сделал повторную прививку. По его словам, болезнь протекает в легкой форме и уже через две недели Старжинский собирается выйти из карантина.

«Насморк, температуры нет — обычная простуда. В поселке большая вспышка коронавируса. В администрации несколько человек заболели», — подчеркнул мэр. Он добавил, что в поселке ежедневно выявляют по 15-20 человек с коронавирусом.

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