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Бывший губернатор Петербурга попал в больницу с коронавирусом

ТАСС: экс-губернатора Петербурга Яковлева доставили в больницу с COVID-19
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Экс-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева доставили в больницу с COVID-19. Об этом рассказал вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров на заседании в Новосибирске во вторник, 1 февраля, сообщает ТАСС.

Известно, что Яковлеву 77 лет. С 2009 года он является президентом Российского союза строителей.

С 1996-го по 2003 год Яковлев был губернатором Петербурга. Он стал первым человеком в этой должности, поскольку с 1991 года глава города именовался мэром, пост занимал Анатолий Собчак.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что до результатов контрольного теста его обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Кольцов.

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Анна Щербакова
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