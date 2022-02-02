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Продажи российского зерна рухнули

Поставки зерновых культур из России снизились на 48 процентов в январе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия в январе экспортировала зерновых культур на 379 миллионов долларов. Поставки рухнули на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Однако средняя цена взлетела на 45 процентов, до 324 долларов за тонну. На первое место по темпам роста экспорта вышли рыба и морепродукты, потеснив продукцию масложировой отрасли. Продажи рыбы выросли на 62 процента, до 285 миллионов долларов.

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Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился на 23 процента, до 187 миллионов долларов. Масложировая отрасль показала рост в 19 процентов, до 437 миллионов долларов. Экспорт мясной и молочной продукции увеличился на 15 процентов, прочей продукции агропромышленного комплекса (АПК) — снизился на 41 процент.

В результате общий экспорт упал на 15 процентов. Лидерство по закупкам продукции АПК сохраняет ЕС, далее идет Турция и Китай. Крупнейшими покупателями российского зерна стали Египет и Турция.

В последний год рентабельность производства пшеницы в России снизилась с 56,1 процента в 2020 году до 51,8 процента. Фермеры утверждают, что в первую очередь повлияли экспортные пошлины. Такие меры российских властей не позволили компенсировать значительный рост издержек.

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Платон Щукин
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