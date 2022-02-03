Почти половина российских школьниц оказались недовольны своей внешностью

Недовольство российских школьниц своей внешностью стало причиной массового применения фильтров для фотографий в раннем возрасте. Исследование производителя косметики Dove и Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) поступило в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 3 февраля.

Эксперты провели опрос среди 800 девушек-подростков, которые рассказали об отношении к своему внешнему виду. Выяснилось, что средняя оценка, которую респондентки дали своей внешности, составила 7,05 балла из 10 возможных.

Однако, несмотря на умеренно высокий показатель, оказалось, что большинство девушек начинают применять фотошоп на своих снимках с раннего возраста, а именно в 10-11 лет. Кроме того, согласно опросу, почти половина (46 процентов) россиянок в возрасте от 13 до 17 лет регулярно обрабатывают фотографии перед тем, как опубликовать их в социальных сетях.

Кроме того, 38 процентов участниц эксперимента признались, что используют ретушь, так как их не устраивают собственные черты лица и пропорции тела. Отмечается, что только 22 процента девушек намеренно отказались от улучшения внешности посредством приложений для обработки, в то время как 85 процентов считает применение фильтров нормальным явлением.

Эксперты выяснили, что чаще всего подростки недовольны своим животом, талией и бедрами. В список деталей внешности, которые участники исследования хотели бы изменить, также попали нос, губы, скулы, подборок и глаза.

«Миссия бренда Dove — помочь девушкам и женщинам повысить самооценку и раскрыть истинный потенциал их красоты (...) #Закрасотубезфильтров — главный слоган кампании Dove 2022 года, — высказалась бренд-менеджер компании Ксения Болендер. — Бренд поможет осознать влияние фильтров на сознание молодого поколения, а также разобраться в собственном самовосприятии, обрести уверенность в себе».

В феврале прошлого года Холзи раскрыла опасность фильтров в Instagram для психики. «Я устала от этой индустрии фильтров в Instagram. Это вредно для нашего мозга — постоянно смотреть на себя через призму идеальной внешности и разочаровываться в том, как на самом деле выглядит наше лицо», — заявила она.

