Популярная певица раскрыла опасность фильтров в Instagram для психики

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, раскрыла опасность фильтров и масок в Instagram для человеческой психики. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 26-летней звезды, ей пришлось столкнуться с неприятием собственной внешности из-за снимков папарацци. Когда в сети публиковались ее фотографии, на которых она была под «неподходящим освещением и углом», исполнительница чувствовала себя неполноценной и разочарованной в себе. Франджипани сравнивала свои «неудачные» кадры со снимками девушек, сделанных с использованием фильтров, и расстраивалась.

«Я устала от этой индустрии фильтров в Instagram. Это вредно для нашего мозга — постоянно смотреть на себя через призму идеальной внешности и разочаровываться в том, как на самом деле выглядит наше лицо», — призналась она.

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По информации издания, Холзи справилась с собственной неуверенностью и смогла принять себя такой, какая она есть. «Когда папарацци публиковали очередные фотографии, я просто смотрела на них и проговаривала: “Вот так я выгляжу. Я не могу это изменить. Я должна смириться со своим лицом”. Я поняла, что очень важно любить и ценить то, как ты выглядишь», — добавила певица.

В декабре 2020 года Эшли Франджипани показала торчащие из-за низкого веса ребра и разозлила фанатов. Знаменитость отвечала на вопросы подписчиков в сторис в Instagram. Так, один из поклонников попросил певицу продемонстрировать ее фигуру при самом низком весе. Холзи опубликовала фото в нижнем белье (на данный момент оно удалено со страницы звезды), на котором видны ее торчащие ребра.