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Летевший в Махачкалу самолет развернулся в воздухе из-за неисправности

Вылетевший в Махачкалу SSJ-100 вернется в «Шереметьево» из-за технической неисправности

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Летевший в Махачкалу российский пассажирский самолет экстренно развернулся в воздухе из-за неисправности на борту. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет SSJ-100 рейсом Москва — Махачкала, вылетевший в 08:58, возвращается в аэропорт Шереметьево по техническим причинам», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время воздушное судно вырабатывает топливо недалеко от столичного аэропорта. Лайнер сделал уже семь кругов на высоте около 1,8 тысячи метров.

Ранее 3 февраля сообщалось, что пассажирский самолет компании «Россия», следовавший рейсом Москва — Магнитогорск, экстренно приземлился в аэропорту Челябинска из-за непогоды. Уточняется, что воздушное судно не смогло приземлиться в аэропорту назначения и было перенаправлено в Челябинск.

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Валентина Процкова
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