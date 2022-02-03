Летевший в Махачкалу самолет развернулся в воздухе из-за неисправности

Летевший в Махачкалу российский пассажирский самолет экстренно развернулся в воздухе из-за неисправности на борту. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет SSJ-100 рейсом Москва — Махачкала, вылетевший в 08:58, возвращается в аэропорт Шереметьево по техническим причинам», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время воздушное судно вырабатывает топливо недалеко от столичного аэропорта. Лайнер сделал уже семь кругов на высоте около 1,8 тысячи метров.

Ранее 3 февраля сообщалось, что пассажирский самолет компании «Россия», следовавший рейсом Москва — Магнитогорск, экстренно приземлился в аэропорту Челябинска из-за непогоды. Уточняется, что воздушное судно не смогло приземлиться в аэропорту назначения и было перенаправлено в Челябинск.