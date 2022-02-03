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Авиакомпании США призвали отменить ПЦР-тесты для привитых путешественников

Крупные авиаперевозчики США призвали отменить тесты на коронавирус для привитых туристов

Фото: Bing Guan / Reuters

Крупные американские авиаперевозчики направили письмо в Белый дом с коллективной просьбой об отмене тестирования на COVID-19 перед въездом в США для вакцинированных туристов. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что альянс Airlines for America, в который входят такие авиакомпании, как United Airlines, American Airlines и Delta Airlines, обратился к советнику Белого дома по политике в отношении коронавируса. Перевозчики призвали администрацию президента Джо Байдена отменить существующее требование о тестировании, поскольку оно оказывает «отпугивающий эффект» от бронирования международных поездок.

В письме альянс ссылается на опыт Великобритании, которая в прошлом месяце отменила требование для привитых путешественников проходить исследование на COVID-19 перед посадкой на рейс. 

«Снятие требования значительно поддержит восстановление путешествий и авиации в Соединенных Штатах и во всем мире без увеличения распространения COVID-19 и его вариантов», — написано в обращении.

Ранее Байден анонсировал ужесточение правил въезда для туристов в связи с распространение нового штамма коронавируса. Он объявил, что каждый въезжающий в страну путешественник должен сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия.

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Валентина Процкова
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