В ДНР рассказали об ожидаемых потерях Украины в случае наступления

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали об ожидаемых потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае наступления. Об этом 3 февраля сообщает «Донецкое агентство новостей».

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что проведенная проверка в зоне Операции Объединенных сил показала неготовность украинских военно-медицинских госпиталей к приему раненых. Не хватает койко-мест, перевязочных материалов и санитарного транспорта. Командование поручило устранить проблемы в кратчайшие сроки.

«Перечисленные факты открыто говорят о продолжающейся подготовке киевского руководства к активным боевым действиям в Донбассе. При этом уже сейчас можно утверждать о том, что командование ВСУ в ходе наступления ожидает большое количество потерь среди украинских солдат», — добавил Басурин.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что власти Украины ограничили выезд из страны людям призывного возраста и военнообязанным гражданам.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины сообщила, что противник в Донбассе обстрелял с беспилотника контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово».