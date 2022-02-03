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В ДНР рассказали об ожидаемых потерях Украины в случае наступления

ДНР заявила, что командование ВСУ ожидает большие потери среди украинских солдат

Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали об ожидаемых потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае наступления. Об этом 3 февраля сообщает «Донецкое агентство новостей».

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что проведенная проверка в зоне Операции Объединенных сил показала неготовность украинских военно-медицинских госпиталей к приему раненых. Не хватает койко-мест, перевязочных материалов и санитарного транспорта. Командование поручило устранить проблемы в кратчайшие сроки.

«Перечисленные факты открыто говорят о продолжающейся подготовке киевского руководства к активным боевым действиям в Донбассе. При этом уже сейчас можно утверждать о том, что командование ВСУ в ходе наступления ожидает большое количество потерь среди украинских солдат», — добавил Басурин.

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Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что власти Украины ограничили выезд из страны людям призывного возраста и военнообязанным гражданам.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины сообщила, что противник в Донбассе обстрелял с беспилотника контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово».

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Алевтина Запольская
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