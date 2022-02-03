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Ветеран фондового рынка предсказал перемены в США

Аналитик Дэвид Рош предсказал скорый переход к «медвежьему» рынку в США

Фото: Globallookpress.com

Аналитик и стратег Дэвид Рош, которого называют ветераном фондового рынка, в интервью CNBC предсказал перемены в США и заявил, что ожидает скорого разворота к «бычьему» тренду, предполагающему игру на понижение котировок.

По мнению Роша, наблюдаемые на американских биржах снижения стоимости индексов и основных инструментов следует считать не кратковременной коррекцией, а полноценным переходом от «бычьего» рынка к «медвежьему».

Свой прогноз аналитик объяснил сворачиванием программ поддержки со стороны правительства США и Федеральной резервной системы (ФРС), с весны 2020 года проводившей масштабное количественное смягчение, скупая у банков государственные и ипотечные ценные бумаги.

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При этом, по словам Роша, на рынке труда по-прежнему наблюдается нехватка рабочих мест. В связи с этим можно предположить, что средние доходы домохозяйств на фоне сворачивания программ по предоставлению субсидий в обозримом будущем снизятся, а значит у населения останется меньше свободных средств для инвестирования, в том числе и через фондовый рынок.

Также Рош назвал «медвежий» рынок подзабытой американцами реальностью. По его словам, в последние годы трейдеры и институциональные инвесторы привыкли думать, что любой спад на фондовом рынке является временным и вскоре сменится ростом, поскольку центробанки и, в частности, ФРС, имеют низкий «болевой порог», заставляющий их быстро приступать к смягчению денежно-кредитной политики. Это в свою очередь приводит к вливанию денег в экономику и росту рынка.

Однако сейчас ситуация меняется, и трейдеры вновь окажутся в ситуации, когда они вынуждены будут переходить к стратегии игры на понижение: продавать взятые в долг у брокера активы с расчетом на их обратную покупку после снижения стоимости.

Термин «медвежий рынок» на профессиональном языке биржевых трейдеров означает общее снижение котировок и благоприятные условия для игры на понижение — в противовес «бычьему рынку», при котором наблюдается преимущественный рост стоимости активов.

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Платон Щукин
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