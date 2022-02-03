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Шойгу прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

Министр обороны России Шойгу прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

Фото: Сергей Гунеев / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, чтобы проинспектировать учения «Союзная решимость-2022», а также провести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского оборонного ведомства также встретится с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В ходе визита Шойгу заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к учениям и посетит экспозицию мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где возложит венок в вечному огню.

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31 января

Ранее российские войска прибыли в Белоруссию для совместных военных учений «Союзная решимость-2022», которые запланированы в период с 10 по 20 февраля. До 9 февраля на территории республики в два этапа проходит проверка сил реагирования Союзного государства.

По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, совместные учения России и Белоруссии имеют сугубо оборонительный характер и являются внутренним делом двух государств.

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Алиса Реброва
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