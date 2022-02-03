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Украина и Турция договорились расширить производство беспилотников

Зеленский заявил о подписании соглашения с Турцией о расширении производства беспилотников

Фото: Reuters

Киев и Анкара подписали соглашение о расширении производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Зеленский отметил, что расширение производства БПЛА обеспечит новые рабочие места в стране, увеличит ее обороноспособность и привнесет новые технологии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в столицу республики 3 февраля. Главы государств пообщались тет-а-тет, а также подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя государствами и меморандум о создании совместного таможенного совета.

О планах наладить выпуск турецких беспилотников Bayraktar на Украине уже сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Примером наполнения соглашения, по его словам, станет строительство завода по производству Bayraktar и создание центра подготовки операторов БПЛА. Кроме того, как утверждает министр, турецкие беспилотники следующего поколения получат украинские двигатели.

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Алиса Реброва
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