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Шойгу оценил организацию переброски российских войск в Белоруссию

Шойгу назвал блестящей организацию переброски российских войск в Белоруссию

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил организацию переброски российских группировок войск в Белоруссию и их прием белорусской стороной. Его цитирует ТАСС.

Переброску войск министр назвал «блестящей». «Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы», — заявил Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он также отметил, что благодаря хорошей организации у белорусской стороны осталась возможность для дополнительного приема техники.

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3 февраля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию чтобы проинспектировать учения «Союзная решимость-2022», а также встретиться с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Российские войска прибыли в Белоруссию ради совместных учений «Союзная решимость-2022», запланированных на период с 10 по 20 февраля. До 9 февраля в республике проходит проверка сил реагирования Союзного государства.

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Алиса Реброва
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