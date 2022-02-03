Шойгу оценил организацию переброски российских войск в Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил организацию переброски российских группировок войск в Белоруссию и их прием белорусской стороной. Его цитирует ТАСС.

Переброску войск министр назвал «блестящей». «Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы», — заявил Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он также отметил, что благодаря хорошей организации у белорусской стороны осталась возможность для дополнительного приема техники.

3 февраля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию чтобы проинспектировать учения «Союзная решимость-2022», а также встретиться с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Российские войска прибыли в Белоруссию ради совместных учений «Союзная решимость-2022», запланированных на период с 10 по 20 февраля. До 9 февраля в республике проходит проверка сил реагирования Союзного государства.