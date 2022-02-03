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Женщина обнаружила секрет молодости в собственном грудном молоке

Блогерша призналась, что наносит сцеженное молоко на кожу и волосы вместо уходовых средств

Блогерша обнаружила секрет молодости в грудном молоке и поделилась им с подписчиками. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Молодая мать Эмбер (Amber) разместила видео, в котором перечислила плюсы грудного молока для организма женщины. Автор публикации призналась, что ей удается выглядеть свежо, несмотря на бессонные ночи и тяжелый уход за ребенком, поскольку она регулярно пьет собственное молоко.

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По словам юзерши, она использует сцеженное молоко в качестве средства для отбеливания зубов, а также наносит его на кожу и волосы вместо специальных уходовых средств, чтобы улучшить их качество. «Плюс ко всему, оно действительно придает мне энергии, из-за чего у меня нет синяков под глазами», — заключила женщина.

Зрители неоднозначно отнеслись к советам тиктокерши. Некоторые комментаторы раскритиковали ее действия в ролике. «Все было в порядке до того, как она его выпила», «Никогда не могла заставить себя пить его», «Иногда молока не хватает даже детям, зачем растрачивать его», «Полный бред!» — высказывались они. В то же время другие пользователи сети согласились с советами Эмбер.

В октябре прошлого года выглядящая на 30 лет зрелая женщина раскрыла секрет своей молодости. Англичанка заверила, что никогда не делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, и призналась, что залог ее красоты заключается в уходовых средствах и правильном макияже.

Карина Черных
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