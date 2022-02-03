В России проведут эксперимент с маркировкой электронных сигарет и картриджей для них. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Пилотный проект пройдет с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Отмечается, что органами, уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента назначены Минпромторг, Минздрав, Минсельхоз, Минцифры, ФНС, ФТС и другие ведомства.

Ранее Минпромторг России предложил с 1 марта по 31 августа провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, за исключением соков и соковой продукции. Оператором системы цифровой маркировки в рамках обоих экспериментов выступит Центр развития перспективных технологий.