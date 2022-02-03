Кремль прокомментировал назначение Поклонской
Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит обязанности своего нового заместителя Натальи Поклонской. Такой комментарий по поводу ее назначения дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента, будут ли обязанности Поклонской связаны с Украиной, зависит от распределения обязанностей внутри ведомства.
Ранее стало известно, что экс-депутат Госдумы приступит к новой работе в Россотрудничестве с 7 февраля. На новой должности она займется защитой прав соотечественников за рубежом. «Для меня это большая честь. Очень много планов», — подчеркнула Поклонская.
Президент России Владимир Путин освободил бывшего прокурора Крыма от должности посла в Кабо-Верде. До этого стало известно, что она отказалась от должности посла по неким личным обстоятельствам. Однако Поклонская заверила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.