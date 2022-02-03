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Кремль прокомментировал назначение Поклонской

Песков заявил, что глава Россотрудничества Примаков определит круг обязанностей Поклонской

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит обязанности своего нового заместителя Натальи Поклонской. Такой комментарий по поводу ее назначения дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, будут ли обязанности Поклонской связаны с Украиной, зависит от распределения обязанностей внутри ведомства.

Ранее стало известно, что экс-депутат Госдумы приступит к новой работе в Россотрудничестве с 7 февраля. На новой должности она займется защитой прав соотечественников за рубежом. «Для меня это большая честь. Очень много планов», — подчеркнула Поклонская.

Президент России Владимир Путин освободил бывшего прокурора Крыма от должности посла в Кабо-Верде. До этого стало известно, что она отказалась от должности посла по неким личным обстоятельствам. Однако Поклонская заверила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

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Юлия Ямпольская
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