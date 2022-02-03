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Популярная американская ведущая исполнила свою мечту о спасении горилл

Ведущая Эллен Дедженерес открыла в Африке свой кампус фонда спасения горилл

Фото: Dian Fossey Gorilla Fund

Эллен Дедженерес исполнила свою давнюю мечту и открыла собственный кампус фонда спасения горилл имени Дианы Фосси (Dian Fossey Gorilla Fund). Здание располагается в африканской стране Руанде, сообщает The New York Post.

Кампус стал подарком к 60-летию популярной американской ведущей от ее жены, актрисы Порши Де Росси. В 2018 году Порша сделала пожертвование в фонд Дианы Фосси, благодаря которому организация смогла расшириться и обзавестись зданием в Руанде. Новый кампус носит имя своей хозяйки — Ellen DeGeneres Campus of the Dian Fossey Gorilla Fund.

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«Диана Фосси всегда была моим героем. Возможность поддержать ее проект для меня честь, как и то, что я могу увидеть свое имя рядом с ее на этом прекрасном кампусе. Я рада знать, что вношу лепту в защиту горилл от исчезновения и продолжаю миссию Дианы», — заявила Дедженерес.

Кампус впервые открылся для посетителей первого февраля и теперь доступен для приватных экскурсий. Внутри объекта находятся аудитории и лаборатории, которые дадут возможность привлечь больше молодых ученых к изучению и спасению горилл. Фонд занимает участок площадью шесть гектаров. Помимо основного здания, на нем находятся безвредные для экологии постройки для проживания исследователей и студентов.

В 2021 году Эллен Дедженерес оказалась в центре скандала — ведущая призналась в употреблении наркотиков. Звезда рассказала, что ей пришлось сесть за руль в нетрезвом виде. По словам Эллен, она была вынуждена отвезти свою жену в больницу из-за неожиданного приступа. Признание Дедженерес вызвало крайне негативную реакцию общественности.

Нина Ташевская
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