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Режиссер фильма «Послезавтра» обвинил DC и Marvel в разрушении киноиндустрии

Режиссер Роланд Эммерих раскритиковал студии Marvel, DC Comic и Lucasfilm

Фото: globallookpress.com

Немецкий режиссер Роланд Эммерих обвинил студии Marvel, DC Comic и Lucasfilm в разрушении киноиндустрии. Об этом сообщает Den of Geek.

Кинематографист, снявший фильмы «Послезавтра» и «2012», раскритиковал компании, создающие супергеройские блокбастеры. Он признал, что их проекты стали лидерами на рынке, однако пожаловался, что из-за этого никто больше не создает ничего оригинального.

«Вы должны снимать новые смелые фильмы, понимаете? И я думаю, что [режиссер] Кристофер Нолан — мастер в этом. Он из тех, кто может снимать фильмы о чем угодно. У меня все немного сложнее, хотя у меня все еще достаточно громкое имя, особенно когда речь идет о фильмах-катастрофах», — сказал Эммерих.

Ранее режиссер Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «чертовски скучными». По мнению кинематографиста, такие проекты спасают лишь спецэффекты.

В 2019 году Терри Гиллиам тоже признался в ненависти к супергеройским фильмам студии Marvel. «Мне не нравится, что такие картины доминируют в индустрии. Они получают деньги, которые должны быть доступны для создания разнообразных фильмов», — сказал Гиллиам. В то же время он заявил, что с технической точки зрения подобные проекты великолепны.

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Марина Погосян
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