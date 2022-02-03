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Бывший глава МВД Украины спрогнозировал дату окончания кризиса

Бывший глава МВД Аваков заявил, что эскалация вокруг Украины завершится в начале весны
Арсен Аваков

Арсен Аваков. Фото: РИА Новости

Эскалация вокруг Украины завершится в начале весны. Такое мнение выразил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина-24».

«Я думаю, что военный кризис этот, эскалация завершится в ближайшее время, мне бы очень хотелось этого», — сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, возможно ли прекращение конфликта до конца зимы. «Я говорю жене, что к 8 марта, надеюсь, что все будет хорошо», — добавил Аваков.

Ранее стало известно, что власти США больше не используют термин «неминуемое» в вопросе возможного «вторжения» на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Чиновница добавила, что в большинстве случаев в Вашингтоне утверждали, что Россия может вторгнуться в любое время. «Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение», — сказала она. Также Псаки объяснила, что отказ от использования термина «неминуемое вторжение» последовал после просьбы Киева не сеять панику.

Марина Совина
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