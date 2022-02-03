Жилье резко подорожало в одной из стран бывшего СССР

Медианная стоимость квадратного метра жилья в Эстонии за последний год выросла на 20 процентов, до 1800 евро, сообщает портал ERR. Участники рынка недвижимости прогнозируют дальнейшее подорожание квадратных метров из-за ускорившейся инфляции и увеличения объемов нового строительства.

Как рассказал изданию аналитик агентства недвижимости Uus Maa Игорь Хабаль, за год стоимость квадратного метра квартир в этой стране бывшего СССР резко выросла — на целых 300 евро. В Таллинне «квадрат» подорожал почти на девять процентов, до 2400 евро. В небольших городах ценники росли быстрее.

При этом на рынок недвижимости повлиял один существенный фактор: скачок цен на электричество. Из-за него в начале 2022 года увеличилось число объявлений о продаже и сдаче жилья в аренду. Всего в январе в Эстонии было заключено 1750 сделок купли-продажи квартир.

Ранее стало известно, что растущие цены на недвижимость вынуждают людей по всему миру отказываться от надежды на обретение собственного жилья. Это феномен, получивший распространение во время пандемии коронавируса. Увеличиваются как цены покупки, так и ставки аренды квадратных метров.