В Аргентине 20 человек умерли от поддельного кокаина

Как минимум двадцать человек умерли и десятки попали в больницу в результате отравления поддельным кокаином в Аргентине. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, все пострадавшие купили наркотики в одном районе. После происшествия полиция арестовала девятерых подозреваемых и изъяла у них запрещенные вещества. Следователи предполагают, что в кокаин добавили яд или разбавили его другим веществом.

Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес заявил, что большинство наркоторговцев разбавляют кокаин, прежде чем продавать его. При этом правоохранители полагают, что в данном случае вещество было разбавлено преднамеренно в рамках войны между наркокартелями.

11 января сообщалось, что в Гватемале перехватили частный самолет, перевозивший более тонны кокаина из Колумбии. По предварительным расчетам, стоимость изъятого груза весом 1028 килограммов превышает 32 миллиона долларов.