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Парикмахер назвала причину быстрого загрязнения волос

Сотрудница салона красоты назвала сальный налет причиной быстрого загрязнения волос

Фото: Shutterstock

Сотрудница салона красоты назвала причину, по которой волосы быстро становятся грязными. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Крисси (Chrissy) заявила, что многие люди страдают из-за слишком быстрого загрязнения волос и часто жалуются на то, что краска быстро вымывается из них. Кроме того, они отмечают, что влажные локоны кажутся более мягкими, а при высыхании становятся чересчур жесткими на ощупь.

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По словам эксперта, причиной описанных проблем может быть въевшийся сальный налет на волосах. Так, на видео Крисси берет острые ножницы и проводит лезвием вдоль пряди одной из клиенток. В результате видно, как на инструменте появилось белое вещество. Парикмахер объяснила, что такой налет появляется из-за некачественного мытья головы.

Ролик стал вирусным и набрал 1,5 миллиона просмотров и 37,6 тысячи лайков. Пользователи сети принялись советовать в комментариях способы борьбы с сальным налетом. «Попробуйте мыть волосы осветляющим шампунем!», «Не жалейте денег на профессиональные шампуни и кондиционеры», «Ополаскивайте волосы яблочным уксусом», «Попробуйте купить шампунь в аптеке», — рекомендовали юзеры.

Ранее в феврале мать отказалась от мытья головы дочери на 16 месяцев и удивилась результату. На размещенных в сети кадрах Мишель (Michelle) объяснила, что старалась вообще не мочить волосы ребенка. Несмотря на это длинные пряди девочки остались чистыми, гладкими и ухоженными.

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Таисия Косинцева
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