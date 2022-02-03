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Мать отказалась от мытья головы дочери на 16 месяцев и удивилась результату

Женщина не мыла голову дочери шампунем 16 месяцев и показала ее ухоженные волосы

Кадр: @michelle_hairbymisheko / TikTok

Мать отказалась от мытья головы своего четырехлетнего ребенка более чем на год и поделилась результатом в своем TikTok-аккаунте. На опубликованное на платформе видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Мишель (Michelle) объяснила, что не мыла голову дочери шампунем на протяжении 16 месяцев. Более того, она старалась вообще не мочить ее волосы. Несмотря на это, в ролике видно, что длинные пряди девочки чистые, гладкие и ухоженные.

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Мишель отметила, что решила отказаться от использования моющего средства, чтобы сохранить кожу головы и волосы ребенка здоровыми. Мать подчеркнула, что, к ее удивлению, пряди девочки не стали жирными, на них не образовалась перхоть, и они приятно пахнут. По словам женщины, она использует только спрей для облегчения расчесывания волос и кондиционер.

Ролик стал вирусным и набрал 347,2 тысячи просмотров. Пользователей сети удивил внешний вид волос ребенка Мишель. «Это невероятно! Неужели мне тоже стоит отказаться от шампуня?», «Я не верю своим глазам, это невозможно!», «Вы просто гениальная женщина! Я так и знала, что можно обойтись и без шампуня», «Ого! Удивительно!», «Очень красивые волосы!» — писали юзеры.

В декабре жительница Лондона показала чересчур длинные волосы своего двухлетнего ребенка и обрела известность в сети. 34-летняя Кэти Кэнхем (Katie Canham) объяснила, что люди часто сравнивают ее двухлетнюю дочь Долли (Dollie) с диснеевской принцессой Рапунцель из-за ее светлых волос длиной до поясницы. По словам женщины, она сделала девочке первую стрижку, когда ей исполнилось три месяца, и с тех пор ни разу не укорачивала ее пряди.

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Таисия Косинцева
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