Чересчур длинные волосы принесли известность двухлетнему ребенку

Жительница Лондона показала чересчур длинные волосы своего двухлетнего ребенка и обрела известность в сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

34-летняя Кэти Кэнхем (Katie Canham) объяснила, что люди часто сравнивают ее двухлетнюю дочь Долли (Dollie) с диснеевской принцессой Рапунцель из-за ее светлых волос длиной до поясницы. По ее словам, она сделала девочке первую стрижку, когда ей исполнилось три месяца. С тех пор женщина ни разу не укорачивала ее пряди.

Кэнхем подчеркнула, что на укладку волос Долли она ежедневно тратит 30 минут. Англичанка добавила, что регулярно смотрит обучающие ролики на YouTube, чтобы каждый раз делать девочке разные необычные прически и приносить ей радость от новых образов.

Женщина отметила, что не может оставлять волосы ребенка распущенными, поскольку в таком виде они путаются и ломаются. «Если бы Долли могла сама укладывать свои волосы, то она бы точно оставляла их распущенными. Я не могу позволить ей сделать это, потому что они завязываются в узлы, и в них постоянно что-то застревает», — пояснила Кэнхем.

В августе мать показала ребенка с волосами по всему телу и прославилась в сети. По словам Бри Шелби (Bri Shelby), ее ребенку, имя которого не указано, диагностировали редкое врожденное заболевание — гиперинсулинизм. Шелби уточнила, что для поддержания необходимого уровня сахара в крови мальчик должен регулярно питаться и принимать препарат «Диазоксид». Побочным эффектом этого лекарства является активный рост волос на голове и теле.