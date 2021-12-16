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Чересчур длинные волосы принесли известность двухлетнему ребенку

Девочку Долли с волосами длиной до поясницы сравнили с Рапунцель
Долли

Долли. Фото: Caters News / Legion-media.ru

Жительница Лондона показала чересчур длинные волосы своего двухлетнего ребенка и обрела известность в сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

34-летняя Кэти Кэнхем (Katie Canham) объяснила, что люди часто сравнивают ее двухлетнюю дочь Долли (Dollie) с диснеевской принцессой Рапунцель из-за ее светлых волос длиной до поясницы. По ее словам, она сделала девочке первую стрижку, когда ей исполнилось три месяца. С тех пор женщина ни разу не укорачивала ее пряди.

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Кэнхем подчеркнула, что на укладку волос Долли она ежедневно тратит 30 минут. Англичанка добавила, что регулярно смотрит обучающие ролики на YouTube, чтобы каждый раз делать девочке разные необычные прически и приносить ей радость от новых образов.

Женщина отметила, что не может оставлять волосы ребенка распущенными, поскольку в таком виде они путаются и ломаются. «Если бы Долли могла сама укладывать свои волосы, то она бы точно оставляла их распущенными. Я не могу позволить ей сделать это, потому что они завязываются в узлы, и в них постоянно что-то застревает», — пояснила Кэнхем.

В августе мать показала ребенка с волосами по всему телу и прославилась в сети. По словам Бри Шелби (Bri Shelby), ее ребенку, имя которого не указано, диагностировали редкое врожденное заболевание — гиперинсулинизм. Шелби уточнила, что для поддержания необходимого уровня сахара в крови мальчик должен регулярно питаться и принимать препарат «Диазоксид». Побочным эффектом этого лекарства является активный рост волос на голове и теле.

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Таисия Косинцева
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