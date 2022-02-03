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Четверо россиян получили срок за похищение девушки и избиение ее отчима

Похитившие девушку в Хабаровском крае россияне получили от 4,5 до 10 лет строгого режима

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Хабаровском крае четверо россиян получили от четырех с половиной до десяти лет строгого режима за похищение девушки и избиение ее отчима. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 7 апреля 2020 года трое пьяных мужчин, находясь в поселке Мариинский рейд, подъехали к дому знакомой девушки, обманом выманили ее на улицу, а после насильно усадили в автомобиль и увезли. Позже к ним подсел еще один знакомый. Мужчины ездили по Ульчскому району, слушали музыку, веселились и иногда останавливались, чтобы выпить.

Похищенная несколько раз пыталась сбежать, но ее настигали и силой возвращали обратно в салон автомобиля. В какой-то момент компания вновь завернула в село Мариинский рейд, и девушка смогла отбежать и позвонить отчиму. Мужчина прибежал на помощь и вступил в драку с обидчиками падчерицы. Силы оказались не равны и отчима девушки сильно избили.

Позже его поместили в багажник и вывезли в лес, где избили еще раз, пригрозив расправой, если он решится обратиться в правоохранительные органы. После случившегося СКР возбудил уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Всех четверых осудили.

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Владимир Седов
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