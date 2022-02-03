Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Бюро Захи Хадид начало строить метро на Украине

Архитекторы из бюро Захи Хадид показали дизайн станций метро в украинском Днепре

Фото: ATCHAIN

Сотрудники архитектурного бюро покойной Захи Хадид начали строительство трех новых станций метрополитена в украинском городе Днепр. Работы планируют завершить в 2025 году, сообщает Designboom.

Архитекторы показали дизайн будущих станций, которые получили название «Театральная», «Центральная» и «Музейная». Они решили сделать входные павильоны в виде плавных изогнутых конструкций, у построек почти отсутствуют острые углы. В качестве основного материала выбрали переработанную сталь, получаемую на местных литейных заводах. Таким образом архитекторы хотели подчеркнуть опыт города в обработке стали и сделать конструкции узнаваемым ориентиром для жителей.

Материалы по теме:
Королева кривой Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Королева кривойПровокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
31 марта
Достучаться до небес 10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Достучаться до небес10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
14 марта

Дизайн вестибюлей станций будет повторять задумку с изогнутыми линиями и закругленными конструкциями. В бюро пообещали сделать навигацию по станциям понятной на уровне интуиции. Проект расширит существующий метрополитен на четыре километра, а станции свяжут между собой восточную часть города с центром.

В августе 2020 года бюро Zaha Hadid Architects стало победителем международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая появится в Москве в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Важным элементом в дизайне решили сделать свет.

Татьяна Волкова
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал снятие ограничений по карантину для контактных лиц
Путин пообещал не вводить дополнительные ограничения из-за омикрона
Протасевич раскрыл суть иска к Ryaniar
В России оценили стабилизацию ситуации вокруг Украины
Украина и Турция договорились расширить производство беспилотников
Звезда YouTube назвал условие для выступления в промоушене Нурмагомедова
Набивший 864 татуировки с насекомыми мужчина пожаловался на боязнь насекомых
В роботе воссоздали точную копию летающих насекомых
В Москве школьник пырнул ножом мужчину в попытке защитить мать
Милонов пожаловался в Следственный комитет на фильм «King's Man: Начало»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.