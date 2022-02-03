Бюро Захи Хадид начало строить метро на Украине

Сотрудники архитектурного бюро покойной Захи Хадид начали строительство трех новых станций метрополитена в украинском городе Днепр. Работы планируют завершить в 2025 году, сообщает Designboom.

Архитекторы показали дизайн будущих станций, которые получили название «Театральная», «Центральная» и «Музейная». Они решили сделать входные павильоны в виде плавных изогнутых конструкций, у построек почти отсутствуют острые углы. В качестве основного материала выбрали переработанную сталь, получаемую на местных литейных заводах. Таким образом архитекторы хотели подчеркнуть опыт города в обработке стали и сделать конструкции узнаваемым ориентиром для жителей.

Дизайн вестибюлей станций будет повторять задумку с изогнутыми линиями и закругленными конструкциями. В бюро пообещали сделать навигацию по станциям понятной на уровне интуиции. Проект расширит существующий метрополитен на четыре километра, а станции свяжут между собой восточную часть города с центром.

В августе 2020 года бюро Zaha Hadid Architects стало победителем международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая появится в Москве в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Важным элементом в дизайне решили сделать свет.