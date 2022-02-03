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Стала известна дата встречи Мишустина с Кадыровым

Встреча премьер-министра Мишустина с Рамзаном Кадыровым пройдет 3 февраля

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым пройдет в четверг, 3 февраля. Об этом чеченский лидер сообщил в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный». Информацию о проведении встречи подтвердили ТАСС в пресс-службе правительства России.

В видеозаписи Кадыров рассказывает, что накануне повел «добрую встречу» с президентом Владимиром Путиным, на которой обсудил «острые вопросы», которые требовали личного участия президента.

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Роман Кирьянов
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