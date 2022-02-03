Песков рассказал подробности встречи Путина и Кадырова в Кремле

Президент России Владимир Путин вечером 2 февраля провел встречу в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В частности, они затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Рассказывая подробности беседы, пресс-секретарь главы государства уточнил, что стороны обсудили хозяйственные дела, а также вопросы социально-экономического развития Чечни. «Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались», — добавил Песков.

О встрече Путина и Кадырова в Москве ранее, 2 февраля, заявила пресс-служба главы и правительства Чечни. Сообщалось, что глава республики доложил президенту о положительной динамике демографических показателей, сокращении безработицы и успешном выполнении программы вакцинации.