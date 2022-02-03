Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков рассказал подробности встречи Путина и Кадырова в Кремле

Пресс-секретарь Песков сообщил, что Путин и Кадыров обсудили экономику и работу силовиков

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Президент России Владимир Путин вечером 2 февраля провел встречу в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В частности, они затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Рассказывая подробности беседы, пресс-секретарь главы государства уточнил, что стороны обсудили хозяйственные дела, а также вопросы социально-экономического развития Чечни. «Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались», — добавил Песков.

О встрече Путина и Кадырова в Москве ранее, 2 февраля, заявила пресс-служба главы и правительства Чечни. Сообщалось, что глава республики доложил президенту о положительной динамике демографических показателей, сокращении безработицы и успешном выполнении программы вакцинации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал подробности встречи Путина и Кадырова в Кремле
Песков ответил на вопрос «почему Путин не носит маску?»
На популярном горнолыжном курорте опровергли данные о пожаре
Названо самое подходящее время для покупки дома в деревне
Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины
Верховный суд проверит свое решение о ликвидации «Мемориала»
Глава МИД Франции рассказал о цели размещения сил НАТО в Румынии
Потерявшая ребенка россиянка умерла после простой операции
Литва нашла способ обойти белорусские санкции
На Украине оценили вероятность наступления России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.