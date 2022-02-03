Азербайджанского военного объявили в розыск за убийство жителя Карабаха

Следственный комитет непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявил в розыск азербайджанского военнослужащего, обвиняемого в убийстве мирного жителя. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает «Sputnik Армения».

По данным следствия, 3 декабря 2021 года житель населенного пункта Чартар Сейран Саркисян заблудился и оказался на территории, которая контролируется азербайджанской армией. Его задержали. Об инциденте сообщили российским миротворцам, и начались переговоры о возвращении Саркисяна.

Однако позже выяснилось, что Саркисян мертв. По данным прокуратуры НКР, его убил рядовой азербайджанской армии Рахимзаде Давид Габил оглы. Он был заочно арестован.

В Баку заявляли, что Саркисян был диверсантом и напал на азербайджанского военнослужащего.

27 сентября 2020 года вспыхнули бои между Азербайджаном и НКР, поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации. 9 ноября Ереван и Баку при помощи Москвы договорились о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.