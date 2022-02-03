Мать четырех детей нашла необычный способ ответить телефонным мошенникам

Жительница английского города Лидс, графство Йоркшир, нашла необычный способ ответить телефонным мошенникам, которые притворились одним из ее детей и таким образом пытались ее обмануть. Об этом сообщает Yorkshire live.

Джун Мортон рассказала, что получила сообщение в WhatsApp якобы от своего ребенка со следующим текстом: «Привет, мам, это я. У меня сломался телефон, и теперь у меня новый номер, так что сохрани его и удали старый». Джун поняла, что имеет дело с мошенниками, но решила не прекращать диалог, немного повеселиться и высмеять аферистов.

Многодетная мать попросила автора сообщения еще раз представиться, и он назвал себя самым старшим и милым из ее детей. «У меня четыре самых старших и самых милых ребенка, какой именно из них ты?» — уточнила британка. В ответ мошенник заявил, что он уже представился.

Тогда Мортон отправила фотографию, на которой изображены четыре маленькие девочки, и написала: «Все-таки скажи, пожалуйста, какая из них ты? Я правда запуталась». На этом переписка закончилась, и мошенники остались ни с чем.

Ранее сообщалось, что житель Северной Ирландии уговорил донимавшего его мошенника, который просил биткоины, сфотографироваться на помойке в костюме енота. Вскоре мужчина получил нужные снимки.