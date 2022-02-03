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Милонов пожаловался в Следственный комитет на фильм «King's Man: Начало»

Депутат Милонов попросил СКР проверить ленту «King's Man: Начало» на реабилитацию нацизма

Кадр: фильм «King's Man: Начало»

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов пожаловался в Следственный комитет России (СКР) на фильм «King's Man: Начало» режиссера Мэттью Вона. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат направил письмо на имя председателя СКР Александра Бастрыкина с просьбой проверить художественную картину на искажение фактов российской истории и реабилитацию нацизма. Милонов подчеркнул, что в упомянутой ленте возбуждается ненависть и унижается достоинство русского народа и других граждан страны, в том числе православных верующих.

«Публично оскорбляется память защитников Отечества — участников Первой мировой войны, в числе которых — верховный главнокомандующий и георгиевский кавалер император Николай, реабилитируется нацизм», — добавил в своем обращении депутат.

В марте 2021 года Виталий Милонов поспорил на свою зарплату на проигрыш певицы Manizha на песенном конкурсе «Евровидение». Политик ставил на то, что участница от России не войдет в тройку финалистов.

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Сергей Равин
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