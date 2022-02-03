Смертельно опасная кубомедуза ужалила королеву красоты в ягодицу

На острове Маврикий королева красоты из Великобритании подверглась нападению смертельно опасной кубомедузы и провела два дня в больнице. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент с участием «Мисс Англия» 2020 года Пратиштхи Раут произошел 28 января на острове Маврикий. Женщина отправилась искупаться с подругами в океане. После она решила не забираться обратно в лодку, а доплыть до пляжа самостоятельно. Именно тогда животное ужалило ее. «Я не торопясь плыла к берегу, любуясь видом пляжа, когда почувствовала что-то на нижней части тела. Сначала я подумала, что это водоросли, но потом ногу начало сильно щипать», — поделилась подробностями происшествия Раут.

Добравшись до номера, она обнаружила, что ее ноги и ягодицы покрыты сыпью, похожей на ожог от кипятка. Кроме того, сыпь продолжала распространяться. «Боль была страшной, как будто кто-то вылил на мое тело кипяток, и кожа начала плавиться. Я ни сидеть, ни ходить не могла», — описала страдания королева красоты.

Она обратилась к сотрудникам отеля, которые тут же вызвали «скорую». В итоге Раут пришлось провести два дня в больнице, принимая множество лекарств, чтобы остановить распространение сыпи.

Позже врачи сказали британке, что, скорее всего, она стала жертвой нападения одного из представителей класса кубомедуз, которых иногда называют самыми опасными медузами в мире. Класс насчитывает около 20 видов, а укус некоторых из них действительно может серьезно повредить здоровью и даже привести к смерти.

Ранее сообщалось, что житель Австралии взял в руки кубомедузу и попал на видео. Позже он объяснил, что умеет обращаться с этими животными так, чтобы они не жалили его.