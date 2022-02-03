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В Раду внесли проект постановления об увольнении главы МВД

В Верховную Раду внесли проект постановления об увольнении главы МВД Дениса Монастырского
Денис Монастырский

Денис Монастырский. Фото: Сергей Харченко / Getty Images

В Верховную Раду Украины внесли проект постановления об увольнении главы Министерства внутренних дел (МВД) Дениса Монастырского. Документ опубликован 3 февраля на сайте парламента.

Проект постановления внесли бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и депутаты партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

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В пояснительной записке сказано, что деятельность Монастырского на посту главы МВД неудовлетворительна. Последним скандалом стало ДТП с участием депутата от правящей партии «Слуга народа» Александра Трухина. По мнению авторов проекта постановления, Монастырский «покрывал» Трухина, что свидетельствует о злоупотреблении властью и служебным положением.

Ранее в СМИ появилось видео с депутатом Трухиным, который попал в ДТП, пытался договориться с патрульным и утверждал, что может «решить вопрос» через Монастырского. Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила Национальному антикоррупционному бюро зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. «Слуга народа» исключила депутата из своего состава.

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София Сарджвеладзе
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