В Раду внесли проект постановления об увольнении главы МВД

В Верховную Раду Украины внесли проект постановления об увольнении главы Министерства внутренних дел (МВД) Дениса Монастырского. Документ опубликован 3 февраля на сайте парламента.

Проект постановления внесли бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и депутаты партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

В пояснительной записке сказано, что деятельность Монастырского на посту главы МВД неудовлетворительна. Последним скандалом стало ДТП с участием депутата от правящей партии «Слуга народа» Александра Трухина. По мнению авторов проекта постановления, Монастырский «покрывал» Трухина, что свидетельствует о злоупотреблении властью и служебным положением.

Ранее в СМИ появилось видео с депутатом Трухиным, который попал в ДТП, пытался договориться с патрульным и утверждал, что может «решить вопрос» через Монастырского. Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила Национальному антикоррупционному бюро зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. «Слуга народа» исключила депутата из своего состава.