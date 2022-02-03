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Бывшего чеченского судью Янгулбаева лишили неприкосновенности

Коллегия судей Чечни лишила неприкосновенности Сайди Янгулбаева с 4 февраля 2022 года

Кадр: Telegram-канал «Комитет против пыток»

Коллегия судей Чечни прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Таким образом его лишили неприкосновенности, передает РИА Новости.

Решение о лишении неприкосновенности вступает в силу с 4 февраля. Отмечается, что его можно обжаловать в течение 10 дней. Для этого необходимо обратиться в Верховный суд России и Высшую квалификационную коллегию.

«Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более, судьи Верховного суда ЧР», — заявил председатель Совета судей Чечни Алавдин Гардалоев.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, представившись чеченскими силовиками, ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом супругу Зарему Мусаеву.

22 января Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию. До этого министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что сотрудники правоохранительных органов не совершали никаких противоправных действий в отношении Янгулбаевых.

31 января против Мусаевой было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Никита Абрамов
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