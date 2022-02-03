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Обманувший дольщиков россиянин досрочно выйдет из тюрьмы

Обманувшего дольщиков в Тобольске застройщика Нестерова выпустят из тюрьмы по УДО

Фото: Вадим Калина / Znak.com

Владелец компании «Стройсервис-Инвест», застройщик Александр Нестеров выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению. Россиянин был приговорен к тюремному сроку за обман дольщиков, сообщает Znak.com.

Решение об освобождении предпринимателя в конце ноября 2021 года вынес Калининский суд в Тюмени. Нестеров подал ходатайство об УДО, когда до конца тюремного срока оставалось пять месяцев.

Застройщика приговорили к четырем годам колонии в 2018 году. Его признали виновным в мошенничестве, присвоении чужого имущества и легализации незаконно добытых денег.

Следствие выяснило, что Нестеров, не обладая разрешением на возведение дома Пятой Северной улице в Тобольске, получил от дольщиков 15 миллионов рублей. Позже он вывел из фирмы 10 миллионов рублей. Общий ущерб, причиненный партнерам, оценили в 52 миллиона рублей.

Ранее в Башкортостане троих руководителей компании «КилСтройИнвест» осудили по делу о хищении двух миллиардов рублей у 1,2 тысячи дольщиков комплекса «Миловский парк». Всех фигурантов дела приговорили к реальным срокам. Один получил десять лет тюремного заключения, остальные — шесть.

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Нина Ташевская
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