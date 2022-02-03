Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бесполых моделей с пластиковыми детьми на руках обругали в сети

«Бесполые» манекенщицы приняли участие в показе Muusa в Риме с куклами в руках

Фото: Ernesto S. Ruscio / Getty Images

Манекенщицы приняли участие в показе люксового бренда Muusa и вызвали недоумение у зрителей своим необычным внешним видом. Фотографии публикует издание Daily Mail.

Известно, что дефиле итальянской марки состоялось в рамках Недели моды в Риме. Модели прошлись по подиуму с пластиковыми куклами на руках, которые были одеты в такие же наряды, как и сами участницы шоу. Девушек запечатлели в платьях, водолазках и юбках нюдовых цветов. На странице модного дома в Instagram дизайнер прозвала «бесполыми» манекенщиц своего бренда и представленную ими коллекцию одежды.

Материалы по теме:
Вкус свободы. Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
Вкус свободы.Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
18 июля
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября

Читатели издания, в свою очередь, обругали концепцию дефиле в комментариях под размещенными снимками. «Начнем с того, что модели не бесполые, а женщины!», «Сумасшествие! Они ведь не бесполые», «С каких пор женщины стали бесполыми?», «Они не могут быть бесполыми с точки зрения науки», «При чем здесь куклы младенцев? Ужасно», «Почему бесполые люди похожи на женщин, да еще и с детьми в руках? Странно», — высказывались пользователи сети.

В июле 2021 года показ Sports Illustrated с полными моделями в бикини подвергли критике в сети. Журнал представил собственную линейку купальников на шоу, которое состоялось в отеле Mondrian South Beach в Майами, США. Например, в оранжевом бикини прошлась по подиуму полная модель Садж Николь, а Натали Маридуэна представила зрителям слитный купальник из латекса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Стали известны размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады
Стало известно о максимальном темпе роста цен на авиабилеты за последние 10 лет
В Гидрометцентре анонсировали новые климатические нормы в России
В РАН назвали условие окончания пандемии COVID-19 в России
Польша не дождалась транзита «Газпрома»
Россиян предостерегли от покупки квартир у обедневших сограждан
«Ростех» завершит испытания самоходки для десантников в 2022 году
Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель из-за конфликта России и США
В России отреагировали на посадку украинского беспилотника в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.