Бесполых моделей с пластиковыми детьми на руках обругали в сети

Манекенщицы приняли участие в показе люксового бренда Muusa и вызвали недоумение у зрителей своим необычным внешним видом. Фотографии публикует издание Daily Mail.

Известно, что дефиле итальянской марки состоялось в рамках Недели моды в Риме. Модели прошлись по подиуму с пластиковыми куклами на руках, которые были одеты в такие же наряды, как и сами участницы шоу. Девушек запечатлели в платьях, водолазках и юбках нюдовых цветов. На странице модного дома в Instagram дизайнер прозвала «бесполыми» манекенщиц своего бренда и представленную ими коллекцию одежды.

Читатели издания, в свою очередь, обругали концепцию дефиле в комментариях под размещенными снимками. «Начнем с того, что модели не бесполые, а женщины!», «Сумасшествие! Они ведь не бесполые», «С каких пор женщины стали бесполыми?», «Они не могут быть бесполыми с точки зрения науки», «При чем здесь куклы младенцев? Ужасно», «Почему бесполые люди похожи на женщин, да еще и с детьми в руках? Странно», — высказывались пользователи сети.

В июле 2021 года показ Sports Illustrated с полными моделями в бикини подвергли критике в сети. Журнал представил собственную линейку купальников на шоу, которое состоялось в отеле Mondrian South Beach в Майами, США. Например, в оранжевом бикини прошлась по подиуму полная модель Садж Николь, а Натали Маридуэна представила зрителям слитный купальник из латекса.