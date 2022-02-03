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Макрон и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины

Байден и Макрон обсудили координацию по вопросу возможных санкций в отношении России

Фото: White House / Global Look Press

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины и продолжающееся наращивание военной мощи России на границе с ней. Байден и Макрон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Помимо этого президенты США и Франции договорились продолжить тесную координацию по дипломатическому взаимодействию, а также в подготовке и введению «быстрых и серьезных экономических санкций» в отношении России в случае вторжения на Украину. Отмечается, что команды двух стран будут поддерживать тесную связь, в том числе с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что участие США в урегулировании украинского вопроса не заменит «нормандский формат» — переговоры с участием России, Украины, Франции и Германии. По словам политика, переговоры на площадке в последние годы позволили избежать обострения ситуации и добиться реальных результатов.

Ксения Назарова
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