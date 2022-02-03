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Названы наиболее подверженные заражению омикрон-штаммом люди

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что люди от 20 до 30 лет чаще заражаются омикроном
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала возраст людей, наиболее подверженных заражению омикрон-штаммом коронавируса. Она рассказала об этом в четверг, 3 февраля, в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению омикрон-штаммом, так как имеют большое количество контактов.

«Сегодня вовлекаются подростки достаточно активно, потому что тоже очень высокая степень контактов, и пока — это очень хорошо — невысокие уровни заболеваемости у людей старше 60 лет», — уточнила Попова.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что у заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известного как «стелс-омикрон», снова стала наблюдаться потеря обоняния. При омикроне подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим. Кроме того, вместе с потерей обоняния встречается и потеря вкуса, отметил медик. Он уточнил, что причины такого явления неизвестны.

Марина Совина
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