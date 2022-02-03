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Инфекционист предрек заражение омикроном 90 процентам россиян

Врач Тимаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса заразит 90% населения России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Омикрон заразит 90 процентов населения России и других стран. Такое будущее пандемии в связи с распространением нового штамма коронавируса предрек врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Запись его выступления опубликована на YouTube.

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«Омикрон заразит почти всех. Я думаю, что процентов 90 населения нашей и других стран будут заражены этим самым омикроном, особенно новой его версией BA.2», — сказал он.

Тимаков отметил также, омикрон очень хорошо научился обходить антитела, но переболевшие или вакцинированные люди, вне зависимости от уровня этих антител, имеют так называемую Т-клеточную память.

«Вот эта Т-клеточная память более стойкая к коронавирусным мутациям, и, соответственно, эти люди болеют, попадают в статистику, но это все проходит на уровне банального ОРВИ», — объяснил медик.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев предположил, что в стране доминирующим может стать стелс-омикрон.

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Евгения Куликова
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