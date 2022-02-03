Врач предупредила об опасности омикрона для переболевших COVID-19

У людей, которые переболели COVID-19, есть риск заразиться омикрон-штаммом коронавируса уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public сообщила американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Мейо (Mayo Clinic — один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира — прим. «Ленты.ру») Мелани Свифт.

По ее словам, в течение первых шести недель после заражения коронавирусом повторное заболевание случается крайне редко. «Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев», — сказала она.

Традиционно считается, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев, отметила врач. Однако она предупредила, что с появлением омикрон-штамма случаи повторного заболевания стали учащаться менее чем за 90 дней.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что у заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известного как «стелс-омикрон», снова стала наблюдаться потеря обоняния. При омикроне подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим.