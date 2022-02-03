Часы Patek Philippe 100-летней давности продадут за миллион рублей

Раритетные часы швейцарской компании Patek Philippe почти 100-летней давности выставили на продажу в Одинцово. Соответствующий пост появился в «Объявлениях ВКонтакте».

Согласно публикации, карманные часы весом 59 граммов изготовлены из драгоценного металла — платины. Кроме того, изделие украшают натуральные, по словам продавца, бриллианты и сапфиры. Гравировка на часах 1925-1930-х годов гласит, что они были созданы в Швейцарии специально для норвежского профессора Эббе Херцберга.

Отмечается, что стоимость упомянутого аксессуара составляет 1 миллион рублей.

В январе антикварную кровать неизвестной фаворитки последнего российского императора Николая II также решили продать в Москве. Цена раритетного товара составила 1,4 миллиона рублей. Автор объявления отмечает, что кровать транспортировали из Германии в Россию. По запросу покупателя она может быть отреставрирована и проверена на подлинность.