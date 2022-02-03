Россиянин расстрелял приехавших помочь его брату женщин

В пермском крае суд арестовал 68-летнего россиянина, обвиняемого в жестокой расправе над двумя женщинами. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 января жительницы Перми 51 года и 52 лет про просьбе находившегося в больнице знакомого приехали к нему в дом для выполнения хозяйственных работ. В тот же день туда прибыл и его брат, у которого был давний конфликт с одной из женщин. Вспомнив былую обиду, он взял огнестрельное оружие и расстрелял россиянок. После чего добил жертв расправы ножом.

Убедившись, что обе мертвы, обвиняемый сбежал с места преступления. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 (Убийство двух лиц) УК РФ. В течение суток в ходе оперативно-следственных мероприятий, подозреваемый был установлен и задержан. Следователями продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

1 февраля сообщалось, что в Свердловской области 30-летнего россиянина, забившего до смерти сиделку матери, осудили на девять с половиной лет колонии строгого режима.