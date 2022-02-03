Блогерша раскрыла легкий способ обрести привлекательную внешность

Эксперт по языку тела раскрыла быстрый и легкий способ обрести привлекательную внешность. Посты на эту тему опубликованы на ее странице в TikTok.

Блогерша Патриция (Patricia) опубликовала ролик, в котором рассказала, как добиться более уверенного внешнего вида за несколько секунд. По словам специалистки, необходимо избегать закрытых поз, в частности, никак не скрещивать руки и ноги. Вместо этого она порекомендовала убрать ладони в карманы, демонстрируя при этом большие пальцы.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала более семи миллионов просмотров. «Никогда не задумывалась об этом, спасибо», «Главное не забыть применить твой совет на практике», «Спасибо за наводку!», «Вау, поза действительно имеет значение», «Гениально!», «Спасибо, очень круто», — благодарили зрители в комментариях под видео.

В октябре 2021 года женщина пожаловалась на неадекватные упреки мужчин из-за ее красоты. Рэйчел Боулз-Харфуш работает адвокатом по уголовным делам в Калифорнии, США. По словам героини материала, никто не воспринимает ее всерьез из-за внешности. Так, один мужчина спросил, не является ли она женой адвоката.