Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша раскрыла легкий способ обрести привлекательную внешность

Блогерша рассказала, что для уверенного внешнего вида необходимо избегать закрытых поз

Кадр: patricia.cnr / TikTok

Эксперт по языку тела раскрыла быстрый и легкий способ обрести привлекательную внешность. Посты на эту тему опубликованы на ее странице в TikTok.

Блогерша Патриция (Patricia) опубликовала ролик, в котором рассказала, как добиться более уверенного внешнего вида за несколько секунд. По словам специалистки, необходимо избегать закрытых поз, в частности, никак не скрещивать руки и ноги. Вместо этого она порекомендовала убрать ладони в карманы, демонстрируя при этом большие пальцы.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала более семи миллионов просмотров. «Никогда не задумывалась об этом, спасибо», «Главное не забыть применить твой совет на практике», «Спасибо за наводку!», «Вау, поза действительно имеет значение», «Гениально!», «Спасибо, очень круто», — благодарили зрители в комментариях под видео.

В октябре 2021 года женщина пожаловалась на неадекватные упреки мужчин из-за ее красоты. Рэйчел Боулз-Харфуш работает адвокатом по уголовным делам в Калифорнии, США. По словам героини материала, никто не воспринимает ее всерьез из-за внешности. Так, один мужчина спросил, не является ли она женой адвоката.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
На Украине объяснили важность прямых закупок газа у России
Подмосковные медсестры начали голодовку из-за тяжести условий труда
Миру предсказали дефицит алюминия
Египет вооружится южнокорейскими САУ K9 Thunder
В российском регионе родители извинились перед властями за просьбу о новой школе
Режиссер фильма «Послезавтра» обвинил DC и Marvel в разрушении киноиндустрии
Лукашенко сравнил ситуацию в мире со Второй мировой войной
Блогерша раскрыла легкий способ обрести привлекательную внешность
Названо последствие завершения льготной ипотеки
В Подмосковье мужчина украл спрей для ног на полмиллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.