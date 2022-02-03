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В Белоруссии назвали провокацией пересечение границы украинским беспилотником

В Минске сочли провокацией и агрессией незаконное пересечение границы украинским дроном

Фото: Пограничный комитет Белоруссии / ТАСС

Зампред постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич назвал провокацией незаконное пересечение белорусской государственной границы украинским беспилотником. Его цитируют «Известия».

По словам Гайдукевича, украинский дрон собирал на территории Белоруссии разведданные. Такой поступок Украины, считает он, Минск может расценивать как недружественный шаг и даже счесть актом агрессии.

«Это не первая провокация. Мы помним, как польский пограничник несколько раз пересек белорусскую границу. Мы не отреагировали, хотя по всем законам могли его захватить. А если представить, если бы российский или белорусский пограничники пересекли границы Польши или Украины? Уже бы и санкции ввели. Мы на провокации поддаваться не будем», — заявил он.

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Политик также назвал правдивой и жесткой реакцией выражение протеста Киеву.

3 февраля МИД Белоруссии сообщил, что украинский беспилотник незаконно пересек границу Белоруссии, чтобы провести разведку возле военного полигона «Брестский». Белорусские военные обнаружили дрон и принудительно его посадили. Министерство иностранных дел вызвало посла Украины Игоря Кизима и заявило ему, что Киев намеренно провоцирует эскалацию напряжения в регионе.

В МИД Украины заявление Минска назвали провокацией и призвали не подогревать «дестабилизирующее действие России».

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Алиса Реброва
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